Veja quem são os 26 cearenses que respondem pelos atos de 8 de janeiro

Condenado em agosto de 2023 a seis anos de prisão por participação na tentativa de atentado à bomba nas proximidades do Aeroporto de Brasília em 24 de dezembro de 2022, o jornalista de 47 anos foi preso em 14 de setembro passado em Cidade do Leste, no Paraguai. Natural de Fortaleza e atuante na política de Sobral, Macedo chegou a prestar depoimento à CPMI do 8 de janeiro, mas permaneceu em silêncio.

Segundo decisão da 8ª Vara Criminal de Brasília, o cearense participou da tentativa junto de George Washington de Oliveira Sousa e Alan Diego dos Santos Rodrigues, estes dois já presos com penas de nove anos e quatros meses e cinco anos e quatro meses de prisão, respectivamente, ambos em regime inicial fechado.

Os cearenses que chegaram a ser presos e foram liberados são:

Homens

ALEXANDRE MAGNO DA SILVA FERREIRA, 32 anos

CARLOS DANIEL ARAGÃO DE ARAÚJO, 56 anos

FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES, 35 anos

LINCOLN DA SILVA EUGÊNIO, 41 anos

KELSON DE SOUZA LIMA, 28 anos

MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA, 30 anos

PAULO JORGE GOMES, 44 anos

PEDRO ROBERTO NUNES CAMPOS, 47 anos

REINALDO PEREIRA DA SILVA, 40 anos

ROMÁRIO GARCIA RODRIGUES, 32 anos

SEBASTIAO JOSE BEZERRA NETO, 53 anos

TIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO, 26 anos

WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS, 23 anos



Mulheres

ANNA CAROLINA VIEIRA CINTRA MARQUES VASCONCELLOS, 36 anos

ANTONIA RACHEL DE SOUSA, 35 anos

CECILIA BARROSO DA COSTA, 34 anos

EDISLANE ALVES PEREIRA, 36 anos

FRANCISCA HILDETE FERREIRA, 60 ANOS

JOSENETH SOUSA DO NASCIMENTO, 53 anos

LUCIMAR FRAKLIN SOARES DE SIQUEIRA, 56 anos

MARIA SILVELI TEIXEIRA LIMA, 50 anos

MARIA VITORIA MESQUITA DA COSTA, 22 anos

NATALIA SANTOS OLIVEIRA, 35 anos

REGINA MARIA DE AZEVEDO, 48 anos

RENATA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, 37 anos

Julgamentos do 8 de janeiro

No panorama geral, o Supremo Tribunal (STF) já condenou 30 réus por envolvimento nos ataques golpistas, com penas que variam de 3 a 17 anos de prisão. Em 15 de dezembro, o ministro Alexandre de Moraes chegou a iniciar, no plenário virtual, o julgamento de mais 29 réus do caso. A análise, no entanto, foi interrompida pelo recesso do Judiciário e será retomada em fevereiro.

Entre os 29 julgamentos já iniciados, está o de Ação Penal contra a cearense Francisca Hildete Ferreira, 60. Presa no dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto, ela foi a última cearense detida durante os atos a ter prisão revogada, ainda em 7 de agosto, e foi imputada a diversos crimes por conta de material encontrado em um celular apreendido com ela — inclusive com fotos da acusada durante a invasão do Planalto e depredação do STF.

Em sua defesa, a acusada chega a levantar suspeição de ministros do STF para julgar o caso, além de apontar que manifestantes transitavam "pacificamente" no interior do Palácio do Planalto, com casos de violência sendo questões "individuais".

Abrindo o julgamento, Moraes votou pela condenação da ré a 12 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do Patrimônio tombado e associação criminosa armada, assim como participação em uma multa de R$ 300 milhões que será paga pelos condenados pelos atos. Antes de a sessão ser suspensa, o voto foi acompanhado por Gilmar Mendes.