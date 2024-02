Parlamentares cearenses já estão em ato com Bolsonaro na Paulista; veja nomes

Os deputados André Fernandes (federal) e Carmelo Neto (estadual), ambos do PL e principais nomes ligados a Bolsonaro no Ceará, estão no ato desde a manhã; Outros parlamentares e pré-candidatos nas eleições de 2024 também estão no local