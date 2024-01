Evandro diz que PT se unirá contra bolsonarismo: 'Nossos verdadeiros adversários'

Ele ressaltou ainda, nesse contexto, que não irá nutrir "sentimentos ruins" ou de "embate" com Luizianne, também pré-candidata no partido

"O momento é de todos nós nos juntarmos. As nossas diferenças nós temos e sempre teremos. Quando digo 'nós', não sou eu com ela, somos nós que fazemos parte de um projeto político, de um grupo que pensamos diferente em alguns momentos, mas na maioria das vezes convergimos em pensamentos e ideias", disse. Ele concedeu entrevista ao podcast Jogo Político nesta terça-feira, 23.

Ele ressaltou ainda, nesse contexto, que não irá nutrir "sentimentos ruins" ou de "embate" com Luizianne, também pré-candidata no partido. Evandro fez acenos positivos e elogiou a história da deputada à frente do partido, além das ações que ela executou enquanto prefeita da Capital. "É o momento de nós estarmos unidos, de nós combatermos o facismo, de nós combatermos o bolsonarismo, que não podemos esquecer que ainda exise e existe ainda com muita força", afirmou.

"É momento de estarmos unidos. O Partido dos Trabalhadores, nós que fazemos parte, vamos nos unir para que a gente possa para que, juntos, a gente possa enfretar nossos verdadeiros adversários", apontou.

Em Fortaleza, André Fernandes (PL) é um dos postulantes ao cargo de prefeito sob as bençãos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O nome foi oficializado após quebra de braço entre Fernandes e Carmelo Neto (PL), que acabou ficando com a presidência estadual da sigla.