Opositor de Sarto critica ausência do prefeito em áreas afetadas pela chuva

Líder do PSB na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Léo Couto lamentou a ausência do prefeito José Sarto (PDT) em áreas afetadas pelo chuva na Capital cearense. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o parlamentar visita famílias do bairro Bom Jardim. Na ocasião, ele considerou inadequada afastamento do chefe do Executivo municipal neste momento.

“As fortes precipitações resultaram em quedas de energia e semáforos apagados em vários pontos da região”, destaca Léo Couto. E segue: “A cidade que se dedica tanto aos preparativos para a festa de Réveillon, não se prepara para a temporada de chuvas”.