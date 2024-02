Sarto assina transmissão de cargo e Gardel Rolim assume Prefeitura de Fortaleza

De acordo com o prefeito, o chefe do Legislativo já inicia os trabalhos nesta sexta-feira, 16

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), assinou nesta sexta-feira, 16, o ato de transmissão de cargo para o presidente da Câmara Municipal, vereador Gardel Rolim (PDT).

O chefe do Executivo municipal passará férias com a família e retornará apenas no próximo dia 25. Já o vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB), cumpre agenda no exterior no mesmo período, devendo passar por Lisboa, Sines, Maputo e Luanda "em missão oficial". Dessa maneira, assume o comando da Prefeitura o presidente da Casa parlamentar.