Gardel inicia semana de agenda intensa à frente da Prefeitura de Fortaleza

O prefeito interino de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), afirmou nesta segunda-feira, 19, que terá uma agenda intensa nesta semana em que estará à frente da gestão da capital, com as ausências de José Sarto (PDT) e Élcio Batista (PSDB) .

Gardel participou da reinauguração do posto de saúde Miriam Mota, no Dionísio Torres. Ele estava acompanhado do presidente interino da Câmara Municipal, Paulo Martins (PDT), do secretário de saúde Galeno Taumaturgo e de vereadores aliados.

Alagamentos

Antes da entrega do posto, Gardel Rolim visitou uma área desabada no cais do porto e garantiu um trabalho redobrado da Prefeitura em relação aos alagamentos.

"Vale dizer que a Prefeitura, desde dezembro, vem fazendo um trabalho preventivo muito importante. De dezembro pra cá, foram limpos mais de 300 vias de água, ou seja, riachos, lagoas e bueiros. Foram retirados mais de 55 toneladas de lixo já se antevendo ao período das chuvas", disse.



"Para além disso, a Prefeitura também vem trabalhando para resolver problemas crônicos, que é fazer drenagem pela periferia. Várias áreas da cidade que alagavam em outras épocas, não alagaram esse ano porque a Prefeitura teve uma ação importante de drenagem", completou.