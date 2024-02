Com Ronivaldo e Dr. Eron, PSD Ceará recebe novos filiados

PSD realiza primeira rodada de filiações visando eleições municipais de 2024 Crédito: Reprodução/Instagram @psdceara

A janela partidária é quando parlamentares podem mudar de legenda sem perderem o mandato. Neste ano, o período abre a partir do dia 6 de março - seis meses antes do primeiro turno - e dura 30 dias. Com a filiação, Ronivaldo pode tentar reeleição, visto que estava sem partido desde 2022, quando foi expulso da sigla petista por atropelar uma mulher com quem mantinha relação extraconjugal. "Diante de todos os convites de lideranças para integrar os quadros de alguns partidos e de ter conversado com várias pessoas que considero importantes na minha trajetória política, tomei a decisão de me filiar ao Partido Social Democrático - PSD, pois considero o projeto político do partido de extrema relevância para a sociedade, visto que um dos principais projetos dos governos Lula e Elmano almeja acabar com a fome no país", escreveu o ex-petista nas redes sociais. Já Dr. Eron sai do PDT e se filia ao PSD. Ele foi diretor do Hospital Gonzaguinha de Messejana, em Fortaleza. Nova rodada

Ao O POVO, Gastão explicou que “a princípio” o partido se organiza para “fazer uma bancada de vereadores, mas nem todos que se filiaram hoje serão candidatos”. Além disso, uma nova rodada de filiações está prevista para março, quando vereadores de outras siglas devem migrar ao PSD. “Nós vamos ter outra rodada de filiações em março, quando abrir a janela, porque tem alguns vereadores que vão vir para o partido, mas só poderão vir na janela de março. A partir de então, vamos fazer uma série de programações com a liderança de Fortaleza, preparar um seminário, para discutir os projetos do PSD, e vamos discutir alianças”.

