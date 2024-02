Lula encontrará base dividida entre candidatos do PT e do PSD em 1ª visita a MG após eleição

A tendência é que Zema compareça ao evento promovido por Lula para anunciar investimentos no Estado. Além disso, o governador quer uma reunião de pelo menos 30 minutos com o presidente para debater o que considera a cobrança de juros abusivos sobre a dívida dos Estados com a União e também o uso de créditos judiciais para abater parte da dívida mineira. Há a possibilidade de o encontro ocorrer em Brasília, na quarta-feira, 7, ou na sexta-feira, 9, caso não haja tempo.

Esta será a primeira viagem de Lula a Minas Gerais desde a eleição de 2022. O Estado, único do Sudeste onde ele venceu Bolsonaro, é governado por Romeu Zema (Novo-MG), que faz oposição ao presidente e ao PT. Os dois ainda não se encontraram depois de estarem juntos em duas reuniões em janeiro de 2023 - logo após o 8 Janeiro e para indicar obras prioritárias de cada Estado, ambas com a presença dos demais governadores.

Quando chegar a Belo Horizonte no próximo dia 8 de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrará um cenário eleitoral fragmentado entre os partidos da base de governo. O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) é o pré-candidato petista, enquanto o prefeito Fuad Noman (PSD-MG), aliado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tenta se reeleger para o cargo. PDT e PSOL também têm candidatos próprios.

O presidente já criticou o governador mineiro pela ausência em reuniões com o governo federal em Brasília. No início do mês, Zema chegou a confirmar presença no ato para marcar um ano do 8 de Janeiro, mas cancelou o compromisso após pressão do Novo.

"Lula estará em Belo Horizonte, irei recebê-lo bem e passar os problemas de Minas. Vejo que, apesar de eu não concordar com ele, respeito é bom em todo lugar", disse Zema à Jovem Pan na segunda-feira, 5, acrescentando que "não condena" Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) ao ser questionado sobre os afagos trocados na última semana entre o governador paulista e o presidente.

PT mantém candidatura própria, mas PSD quer apoio para reeleger atual prefeito

A eleição em Belo Horizonte é tratada com cautela por petistas porque Fuad Noman é aliado de Pacheco, com quem o governo Lula precisa ter um bom relacionamento para aprovar sua agenda no Senado. Um aliado na Prefeitura de Belo Horizonte ajudaria o senador na pretensão de se candidatar ao governo de Minas Gerais em 2026.

Presidente do PSD de Minas Gerais, Cássio Soares (PSD-MG) afirma que o atual prefeito se manifestará nos próximos dias sobre se disputará a reeleição, mas que Noman é um candidato natural por já estar na cadeira e "fazendo um bom mandato". "Ele sendo candidato, nós esperamos sim o apoio do presidente Lula, porque o Fuad compõe a base dele e foi apoiador na campanha eleitoral. Respeitamos a posição do PT, pelo menos do Rogério, de se colocar como candidato", acrescentou.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), se reuniram com Lula na terça-feira passada e iniciaram a discussão sobre o apoio do PT em Belo Horizonte. "Agora é esperar amadurecer", declarou Cássio Soares.