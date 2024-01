Célio Studart se reúne com presidente nacional do PSD para tratar de eleições 2024

O deputado federal Célio Studart (PSD) de reuniu nesta segunda-feira, 29, com o presidente nacional do PSD, o secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab. Na mesa, esteve em pauta a eleição municipal de 2024, como compartilhou o deputado em publicação nas redes sociais.

O deputado, no entanto, foi exonerado da pasta, em novembro, para que ele apresentasse emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) da União para 2024. Para voltar ao cargo no governo, ele disse que aguarda o lançamento de editais que dizem respeito a recursos financeiros para abrigos de animais e convênios com clínicas veterinárias particulares.

Na consulta ao Diário Oficial do Estado (DOE), Erich Douglas Moreira Chaves, da equipe de Célio, consta como titular interino da pasta. Ao O POVO, o deputado considerou que o PSD deve disputar a Prefeitura de Fortaleza neste ano, posição que defenderá nas instâncias diretivas da legenda.

Domingo vinha reiterando a posição que a sigla seguiria junto do PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O dirigente disse não ter “nenhuma dificuldade” com os nomes petistas, dos quais cinco já se colocam como pré-candidatos, mas destacou o “peso” político do presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão, recém filiado em evento de grande porte.

Questionado se o PSD vai tentar pleitear a vice na chapa, Domingos avaliou que o debate ainda não começou e pontuou as boas votações de deputados da legenda em Fortaleza. “Ainda não foi iniciado processo de conversação em relação à chapa majoritária, ainda estamos assistindo o processo interno do PT para saber quem será o candidato. Não temos dificuldade com nenhum nome do PT".