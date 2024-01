"Sarto quatro vezes mais forte", diz Mesquita sobre novo grupo líder do prefeito

“O foco é Sarto quatro vezes mais forte, com Didi, Carlos Mesquita, PP Cell e Iraguassu. Esse quarteto aí vai fazer um trabalho que eu e o Didi sozinho fazíamos com grande sucesso. Vou continuar no grupo até onde der e como a gente puder”, afirmou o vice.

A nova configuração da liderança do prefeito na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) tem um objetivo: tornar “Sarto quatro vezes mais forte”. Em alusão ao slogan de campanha do hoje governador Elmano de Freitas (PT) - "Ceará três vezes mais forte" -, a definição foi dada pelo ex-líder, agora vice, vereador Carlos Mesquita (PDT) em entrevista ao O POVO nesta terça-feira, 5. Compartilhando a vice-chefia com Didi Mangueira e PP Cell, o recente grupo é comandado por Iraguassu Filho .

Para Mesquita, a nova formação se trata, na verdade, de uma equipe de líderes. “Agradeço demais ao Sarto por mais essa confiança, por me deixar no grupo de líderes, porque não digo que tem um líder e três vices, não. Tem uma equipe que lidera e tem um responsável por esse grupo, que vai ser o Iraguassu. Então, nós vamos atuar em conjunto, um ajudando o outro, para que, na realidade, o prefeito tenha uma liderança de quatro [pessoas] e ele fique quatro vezes mais forte”.

Enquanto isso, Mangueira avalia as mudanças como uma oportunidade de unir a experiência com a juventude, tendo em vista o tempo de atuação de cada colega no legislativo municipal. “Mesquita com oito mandatos e eu com seis. Iraguassu com dois e PP com um. Quando se pega esses quatro nomes com esse tempo de Casa, você vê que o prefeito tem uma mesclada legal com experiência e juventude”.

A mudança na gestão ocorreu após Mesquita protagonizar fala polêmica sobre o repasse de verbas para o tratamento do câncer no Ceará. O comentário repercutiu mal entre os colegas e causou mudança nas cadeiras da CMFor. Ao O POVO, o parlamentar afirmou que acredita ter absorvido um “desgaste” por conta da situação.

"Para mim não tem nenhum problema de ser qualquer coisa, tá certo? Acho que eu absorvi um desgaste com o problema do Crio, onde, se eu pequei, foi por excesso de zelo, para proteger o meu prefeito, a quem eu defendi aqui com unhas e dentes e continuarei defendendo, porque ele é um entusiasta dessa cidade, de como ela será até o final do próximo ano. Estou consciente do dever cumprido".

