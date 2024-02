André Fernandes faz vídeo com água na cintura e critica gestão Sarto: 'Toda vez a mesma situação'

O pré-candidato a prefeito de Fortaleza afirmou que gestão se debruça sobre obras na Beira Mar enquanto áreas menos favorecidas têm de lidar com os imprevistos das chuvas

O deputado federal André Fernandes (PL) fez coro à pressão que recai sobre o prefeito José Sarto (PDT) com as chuvas durante o Carnaval. Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, o parlamentar levou às redes nesse sábado, 10, vídeo em que aparece com água na altura da cintura.



"Aerolândia, Fortaleza, 10 de fevereiro de 2024. Tô aqui na Aerolândia, Fortaleza, chuva abençoada que Deus mandou para o nosso povo cearense, mas quando chove, toda vez que chove, é a mesma situação", diz André Fernandes, segundo quem "os políticos" estariam em alpendres de apartamentos, curtindo a "chuvinha gostosa" que Deus mandou.