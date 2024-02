Pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza criticam Sarto após forte chuva: "Gestão omissa"

Nas redes sociais, ao menos outros quatro nomes que disputarão a preferência do eleitorado da Capital comentaram os transtornos registrados em diversos pontos da Cidade, com alagamentos; falta de energia elétrica; danos a estruturas de imóveis e quedas de árvores.

Nem a chuva que caiu em Fortaleza no fim de semana de Carnaval esfriou o clima entre os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, pelo contrário, foi motivo de críticas à gestão do prefeito e pré-candidato à reeleição José Sarto (PDT).

No sábado, 10, data das fortes chuvas que tomaram conta da cidade, o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, publicou vídeo nas redes sociais no qual aparecia em uma zona alagada da cidade , com água na altura da cintura.

“Assim a gente entende porque acontecem inundações aqui na cidade. Esse não é o Ceará três vezes mais forte que a gente imaginava, nem a cidade que tem uma Taxa do Lixo, que deveria evitar que esse lixo estivesse espalhado (...) Fica muito claro que a taxa do lixo não resolveu o problema de Fortaleza”, completou o opositor.

Wagner aproveitou para criticar a Taxa do Lixo , aplicada na Capital em abril do ano passado e que desde então gera pressões e desgaste político para a gestão municipal.

“Olha só como está aqui de Lixo no rio. Pneu, móveis, um sofá. Absurdo que está acontecendo aqui. Como que água vai circular se tem tanto lixo? Olha a situação debaixo da ponte. Como a água circula com tanto lixo, sujeira e abandono dessa área?”, questionou.

“Semáforos apagados, lixo transbordando, alagamentos em vias principais, árvores caídas, risco de desabamento…Esse é o triste retrato de uma cidade mal preparada para as chuvas. Cadê a limpeza das bocas de lobo e das lagoas, cadê o sistema de drenagem urbana? Fortaleza está um caos! Cobramos posicionamento e ação dessa gestão omissa ”, escreveu a petista em seu perfil no X (antigo Twitter).

“Ao longo do dia, fui informado de que as equipes do Estado - Bombeiros e SOP - atuaram para solucionar problemas causados pelas enchentes, tanto nos serviços quanto estruturais. As famílias estão sendo acompanhadas pela Defesa Civil e SPS”, informou.

Leitão ressaltou que o Legislativo “está à disposição para atuar, dentro das suas competências, tanto na votação de medidas emergenciais, caso necessário, quanto no sentido de atenuar os efeitos da enchente para a população mais atingida, por meio do Comitê de Responsabilidade Social. Estamos unidos pelo bem da população fortalezense”.

Em nota publicada no fim de semana, o prefeito José Sarto afirmou que acompanhava pessoalmente as repercussões da chuva pelas ruas da Cidade. Ele anunciou providências para o enfrentamento a enchentes, como o direcionamento de todo o efetivo da Defesa Civil para ocorrências ligadas à questão.