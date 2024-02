Sarto e Élcio se ausentam do país e Fortaleza terá prefeito inédito

Em mensagem enviada ao presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), o prefeito José Sarto (PDT) comunicou que tanto ele como o vice, Élcio Batista (PSDB), viajarão para o exterior até o fim de fevereiro.

Com isso, quem irá assumir o cargo de prefeito da capital cearense será Gardel Rolim, durante os dias 16 a 25 de fevereiro. Esta é a primeira vez desde o início de 2023, quando foi eleito presidente da Câmara, que o pedetista comandará a Capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No texto, Sarto informa que estará ausente do Município no período entre o dia 15, após as 17h, até o dia 25 para "tratar de interesses particulares", em viagem ao exterior, sem entrar em mais detalhes, como, por exemplo, para qual destino irá.