Vice do PT em Fortaleza deve ficar com PSB e passar por crivo de Cid, defende petista

Desde agosto, o PSB é comandado no Ceará pelo ex-deputado Eudoro Santana, pai do ministro da Educação Camilo Santana (PT), com quem Cid mantém ligação muito próxima

Em agenda com o governador Elmano de Freitas (PT) e aliados, na manhã desta terça-feira, 23, um petista comentou ao O POVO o andamento das discussões relacionadas ao posto de vice na chapa que concorrerá à Prefeitura de Fortaleza, nas eleições de 2024. O PT tem cinco pré-candidatos a prefeito na Capital, mas, nos bastidores, partidos da base aliada já estão de olho na vice.

Reservadamente, um importante interlocutor político, que compõe a cúpula petista no Estado, defendeu que a vice na chapa do PT fique "com outro partido aliado, com o PSB; com o Cid”; comentou, no sentido de que o senador Cid Gomes participe ativamente da escolha do nome.

