Aliado de Sarto, Adail diz que apoiaria Luizianne em Caucaia: "Me dava tudo"

Aliado do prefeito José Sarto (PDT), o vereador de Fortaleza Adail Junior (PDT) afirmou que, caso a deputada Luizianne Lins (PT) seja candidata à prefeitura de Caucaia, ele deve apoiá-la. O vereador afirmou que nem sua sigla pode "impedir" seu apoio à petista. O nome de Luizianne foi ventilado como uma possibilidade em Caucaia, após o anúncio de que Vitor Valim (PSB) não vai tentar a reeleição.

"Eu soube de uma informação ontem que o PT vai colocar a Luizianne para ser candidata a prefeita de Caucaia. Eu não acredito, não tem no mundo um ser humano que vai me impedir de apoiar a loira, viu? Eu já estava doidinho, como é que eu vou trabalhar contra essa mulher que me fez primeiro vice-presidente na Câmara e que me apoiou em tudo que eu queria, me dava tudo", disse em publicação nas suas redes sociais.

Adail, assim como outros nomes pedetistas da esfera municipal, tem defendido ferrenhamente o nome de Sarto para reeleição na Capital. No entanto, Luizianne é pré-candidata pelo PT tentado se viabilizar como nome para concorrer ao Paço Municipal. Após o anúncio de que Valim não iria tentar a reeleição surgiram dúvidas de quem seria o sucessor do atual prefeito. O nome de Luizianne foi citado como uma opção. No programa POVO no Rádio, na O POVO CBN, ela disse que não descarta a possibilidade e disse estar aberta ao diálogo.