Evandro critica RC e Sarto por priorizar áreas "ricas" e fala em retomar ações de Luizianne

Como pré-candidato e ex-aliado de pedetistas, Evandro Leitão (PT), criticou o que chamou de centralização de investimentos em área ricas da cidade, nas gestões de Roberto Cláudio e José Sarto, ambos do PDT, sigla que Evandro deixou no ano passado. O agora petista avaliou que o “desafio maior” será descentralizar esses recursos, além de dar continuidade ao que foi feito por Luizianne Lins (PT) enquanto prefeita. Evandro e Luizianne são pré-candidatos do PT em Fortaleza.

“A grande crítica que eu faço é a descentralização dos investimentos aqui na cidade de Fortaleza. Você não pode centralizar os investimentos sobretudo na região mais rica da nossa Capital. Eu quero dizer que é importante você fazer investimentos aqui no Meireles, aqui na Beira-Mar, Aldeota, mas você não pode esquecer o Bom Jardim”, disse. A fala aconteceu no programa Jogo Político nesta terça-feira, 23.

Evandro disse ser “contraditório” o que foi dito por Sarto de que sua gestão é voltada para a periferia. Em 5 de janeiro, o prefeito disse que seu Governo é a "gestão da periferia". "Aqui é a periferia. E tem gente que só vê a cidade pro lado rico e nós não, nossa gestão é a gestão da periferia", afirmou.