Sarto diz ser da periferia e garante que todos os bairros "têm o coração da prefeitura"

E seguiu: "Eu conheço a periferia, não é de ouvir falar, de alguém me dizer, não. Eu conheço porque eu vivi na periferia, eu trabalhei a vida toda na periferia. Fui vereador de Fortaleza e hoje tenho a honra e o orgulho, graças a Deus, de ser prefeito de Fortaleza".

Na última quinta-feira, 4, o gestor do Executivo municipal fez comentário parecido enquanto acompanhava obras de saneamento, drenagem e pavimentação no bairro Caça e Pesca.

"Aqui é a periferia. E tem gente que só vê a cidade pro lado rico e nós não, nossa gestão é a gestão da periferia", disse em gravação ao lado de uma moradora da localidade. Segundo o prefeito, o bairro terá 16 ruas com nova pavimentação e serviços para evitar que, com o período chuvoso, as vias não sejam alagadas e acumulem lama.

Sarto tem investido, desde 2023, em uma agenda movimentada de entregas de obras. Em maio, por exemplo, afirmou que havia, na época, 200 obras em andamento e nenhuma estaria parada ou atrasada. O prefeito destacou ainda que 90% delas estão localizadas na periferia de Fortaleza. Ele chegou a ser cobrado pelo senador Cid Gomes (PDT) a investir nas áreas mais pobres do município.