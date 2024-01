Evandro reunirá líderes para pacto de evitar brigas na Assembleia sobre eleições

Evandro Leitão foi entrevistado no podcast Jogo Político Crédito: Aurélio Alves

O presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PT), disse que irá reunir o colégio de líderes do parlamento cearense para tentar firmar pacto para as questões das eleições municipais não respinguem nos trabalhos legilativos que retornam em fevereiro. O deputado foi entrevistado no podcast Jogo Político nesta terça-feira, 23, e reconheceu o clima de acirramento comum em anos eleitorais, especialmente quando prefeituras estão em disputa. "Sempre tem ocorrido isso a cada quatro anos nas eleições municipais, que é o acirramento, o tensionamento entre as lideranças, os deputados, cada um defendendo seus prefeitos, sua lideranças, seus vereadores na tribuna", relata ele.

