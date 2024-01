Lula cumpre agenda pelo Ceará de olho nas eleições de 2024

Presidente visita o Estado após passar por Bahia e Pernambuco nesta quinta-feira. Em Fortaleza, Lula inaugura pedra fundamental do campus do ITA

Na oportunidade, será assinado o convênio entre o Ministério da Educação (MEC) e o Governo do Estado para a execução da primeira etapa das obras, conforme consta em edição do Diário Oficial da União, datada em 18 de janeiro. Ao todo, serão investidos R$ 50 milhões para a execução da fase inicial. Além desse valor, o MEC firmou o compromisso de mais R$ 30 milhões em investimentos para este ano e R$ 35 milhões para 2025.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reservou dois dias para cumprir agenda em estados do Nordeste. Nesta sexta-feira, 19, ele estará no Ceará para inaugurar a pedra fundamental do campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), que será instalado na Base Aérea de Fortaleza.

O deputado, que é também presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), fez o anúncio pelas redes sociais na segunda-feira, 15, após meses de rumores sobre a possibilidade dele ser o nome indicado para concorrer pelo bloco ligado ao ministro da Educação Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT).

Nas redes sociais, Evandro fez postagem ontem de uma foto antiga com Lula destacando a visita do presidente e o lançamento da pedra fundamental do ITA em Fortaleza, o que chamou de "grande conquista do ministro Camilo Santana e de todos os cearenses". "O potencial do nosso estado nos vestibulares mais difíceis do país, como o do ITA, tem sido reconhecido e ampliado ano após ano", complementou.

O parlamentar se soma a um grupo de outras quatro pré-candidaturas já instaladas no PT, são elas: Artur Bruno, assessor especial de assuntos municipais do Governo do Ceará; Guilherme Sampaio, vereador licenciado e em exercício como deputado estadual; Larissa Gaspar, deputada estadual; e Luizianne Lins, ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal.

Antes de chegar em solo cearense, Lula passou pela Bahia, onde assinou um acordo de parceria do Governo Federal por meio do Ministério da Defesa e do Comando da Aeronáutica, com o Estado da Bahia e o Senai Cimatec para a criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, que será instalado, futuramente, na Base Aérea de Salvador.

De acordo com o Planalto, o equipamento representa o ingresso do Brasil no mercado aeroespacial. A expectativa é que sejam investidos R$ 650 milhões na construção do parque e um valor equivalente em equipamentos e laboratórios. As ilhas de atuação do parque serão divididas em quatro vertentes: Espaço, Defesa, Mobilidade Aérea Avançada e Aeronáutica Comercial.