Elmano melhora de pneumonia e está confirmado na agenda com Lula em Fortaleza

Lula lança nesta sexta a pedra fundamental e assina o decreto para instalação do campus avanbçado do ITA em Fortaleza

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), estará presente em agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início da tarde desta sexta-feira, 19, confirmou a assessoria de comunicação dele a O POVO. O cearense foi diagnosticado com pneumonia no último dia 15. Ele se sentiu indisposto após entrega de viaturas do Corpo de Bombeiros do Estado. Entretanto, emissário do Palácio da Abolição disse que ele está "firme e forte".

Antes marcada para o dia 18, a data foi adiada em um dia. Mais tempo para a melhora do quadro clínico do governador. Líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) havia dito à reportagem que a expectiva era de que o aliado melhorasse, mas que a visita ocorreria de todo modo.