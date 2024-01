Lula diz que Elmano tem que ser melhor ou pelo menos igual a Cid e a Camilo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), com os ex-chefes do Executivo estadual Cid Gomes (migrando do PDT ao PSB) e Camilo Santana (PT).

A fala foi feita durante discurso do presidente na inauguração da pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), instalada na Base Aérea de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ocasião, o presidente fez o governador levantar no palco e declarou: "Eu tenho certeza que o Elmano tem uma tarefa muito maior do que a minha, porque para mim fazer um bom governo, eu só tenho que ser melhor do que eu mesmo. Agora, você [Elmano] para fazer um bom governo, você tem que provar que você vai ser melhor do que o Cid e melhor do que o Camilo, ou pelo menos igual", afirmou Lula.