ITA em Fortaleza: assinado convênio para execução da 1ª etapa das obras

A edição desta quinta-feira, 18, do Diário Oficial da União divulgou a assinatura do convênio entre o Ministério da Educação (MEC) e o Governo do Ceará para a execução da primeira etapa das obras do campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) na capital cearense.

De acordo com o governo, as reformas serão realizadas pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).