Camilo sobre Luiziane ser candidata em Caucaia: 'Vamos decidir no momento certo as eleições'

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que "no momento certo" serão discutidas as eleições municipais no PT. O comentário foi uma resposta à possibilidade da deputada federal Luizianne Lins, que é pré-candidata em Fortaleza, ser candidata pela sigla petista no município de Caucaia.

"[Com esse impasse sobre candidatura em Fortaleza, Caucaia pode ser uma alternativa para facilitar essa decisão com a Luizianne?] Olha, nós vamos decidir no momento certo as eleições. O momento agora a gente tem se dedicado, todas as energias, como o presidente Lula diz, para reconstruir o Brasil", respondeu durante coletiva de imprensa na inauguração da pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronaúticata (ITA) na Base Aérea de Fortaleza, nesta sexta-feira, 19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o ex-governador do Ceará, a orientação, por ora, é dedicar atenção à gestão. "Nossa energia, nosso esforço, sob orientação do presidente, está toda dedicada a nossa gestão e nós vamos no momento certo discutir eleições não só em Fortaleza, mas em todo o estado do Ceará".