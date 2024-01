Lula faz aceno às Forças e enaltece atuação do Exército em área questionada por ambientalistas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um gesto às Forças Armadas, órgão em que busca aproximação desde o início de seu terceiro mandato. De acordo com o petista, é preciso agradecer a atuação do Exército em algumas regiões do País, tal como o trabalho na Escola de Sargentos das Armas, em Recife.

"Eu sei da vocação e da capacidade de luta dos nossos ambientalistas. Sei de tudo isso, mas o que a gente tem que fazer é agradecer alguma coisa. Se não fosse o Exército ter essa área, ainda teria alguma árvore aqui?", comentou. A declaração ocorreu nesta sexta-feira, 19, em evento referente à Escola de Sargentos das Armas.

A região onde está localizada a escola é contestada por ambientalistas. No ano passado, o grupo procurou o Ministério do Meio Ambiente para barrar a construção da obra. No debate, o cálculo feito por ecologistas envolvia o desmate de cerca de 150 hectares no Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC), uma área de 12 mil hectares na cidade de Paudalho, na zona da mata.