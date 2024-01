Evandro e Larissa comemoram chegada de Lula a Fortaleza; Luizianne silencia

"Maior presidente da história do Brasil", escreveu Larissa Gaspar, pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza. Evandro publicou foto ao lado do presidente, ressaltando o marco histórico que representa a futura sede do ITA em Fortaleza

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), publicou nesta quinta-feira mensagem sobre a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Fortaleza. Lula aterrissou na Capital no início da tarde desta sexta-feira, 19, para inaugurar pedra fundamental do campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) em Fortaleza.

"O potencial do nosso estado nos vestibulares mais difíceis do país, como o do ITA, tem sido reconhecido e ampliado ano após ano. Vamos juntos", escreveu Evandro na publicação em que aparece com Lula, na foto em que fizeram em Brasília, em 12 de dezembro, dia após ele entregar pedido de filiação ao PT.