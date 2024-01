Veja como o PT irá escolher candidato em Fortaleza se não houver acordo

O Partido dos Trabalhadores (PT) projeta para março o anúncio da pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza que apresentará aos eleitores, como alternativa ao prefeito José Sarto (PDT). Por ora, a legenda se divide entre cinco nomes: Artur Bruno, assessor especial de assuntos municipais do Governo do Ceará, cargo vinculado à Casa Civil; Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece); Guilherme Sampaio, vereador licenciado e em exercício como deputado estadual; Larissa Gaspar, deputada estadual; e Luizianne Lins, ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal.

Luizianne está em intensa movimentação, tanto nos diálogos com atores envolvidos, como o governador Elmano de Freitas (PT) e o senador Cid Gomes (prestes a migrar para o PSB), como no discurso: do alto de uma trajetória de 35 anos como filiada, oito dos quais como prefeita da Capital, reivindica maior legitimidade para sair à disputa, agora num contexto favorável. O petismo tem a Presidência da República e o Governo do Ceará.

A parlamentar encontrou panorama adverso em 2016 e 2020, quando dos governos Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), respectivamente. Ela também não teve o apoio do governador de então, Camilo Santana, dividido entre a própria filiação e a aliança com o PDT, fator que lhe conduziu para uma posição de neutralidade. Camilo tem preferência clara por Evandro Leitão, a quem escolheu como líder de seu governo e que presidiu a Assembleia Legislativa sob sua gestão no Estado.

São razões pelas quais Luizianne disse ao O POVO sobre a relação política com Camilo: "Nunca me ajudou em nada do ponto de vista político, assim, efetivamente." E lembrou ainda que, no Estado, há apenas um governador: "A maior autoridade hoje do PT do Ceará é o Elmano. O Ceará não tem três governadores, o Ceará tem um".

Estes são os principais traços que caracterizam mais um momento de fervura no ambiente interno petista. Para fazer frente a tamanho agito partidário, há rigoroso rito burocrático, de modo a dar legitimidade à futura escolha e apaziguar, tanto quanto possível, setores (organizados no PT nas chamadas de tendências internas) que saiam insatisfeitos com a definição.

Publicado em 20 de dezembro de 2023, o documento "Regulamento dos encontros municipais e prévias" (leia aqui) detalha como será o trâmite que culminará com a decisão.

Confira a seguir o passo a passo

Números

Conforme o presidente do PT de Fortaleza, atualmente, 40.799 filiados constam no sistema de filiação. "Entretanto, tradicionalmente apenas um percentual desse número total comparece nos processos de votação direta", pondera. O diretório, segundo ele, é composto por 44 membros, além do presidente e do líder da bancada. O Encontro de Tática Eleitoral irá definir se o partido terá candidato ou irá apoiar outro nome. Caso a primeira hipótese seja escolhida, será seja estão decidido o modelo para definir quem do partido irá para a disputa: se por meio de Encontro Municipal ou de Prévias. Veja a abaixo a diferença entre cada um: