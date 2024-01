Entenda crise em Cascavel marcada por embate entre prefeito e presidente da Câmara

A atualização mais recente foi a retomada das atividades . Os estabelecimentos puderam reabrir as portas após vereadores aprovarem, nessa terça-feira, 16, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) em sessão sem a presença da presidente do Legislativo, Priscila Lima (Cidadania).

“Não é falta de recurso, falta somente a Câmara cumprir sua função e aprovar a lei orçamentária”, consta no comunicado. Em publicação nas redes sociais, o prefeito Tiago Ribeiro (PT), afirmou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE), o Ministério Público e o Judiciário foram avisados sobre a paralisação.

Na segunda-feira , 15, a Prefeitura de Cascavel anunciou que as atividades públicas da cidade ficariam suspensas a partir de terça-feira, 16. Em postagem nas redes sociais, o órgão gestor afirmou estar “aguardando a Câmara Municipal para aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para que o serviço público siga com suas atividades”.

Após a sessão ter sido encerrada, vereadores da base do gestor municipal assinaram a convocação de nova sessão, ainda na terça. Com presença de seis dos nove vereadores, mas sem a presidente, os parlamentares se reuniram, aprovaram a LDO e a LOA.

As leis foram sancionadas pelo prefeito e encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE). A lei entrou em vigor durante a tarde, com isso os serviços públicos foram retomados.

Nesta quarta-feira, 17, os estabelecimentos amanheceram de portas abertas atendendo a população. De um lado, Lima entende que "os serviços nunca eram para ter parado, não existia motivo nenhum para isso". E completa: "Como teve êxito temporário na sua manobra ilegal, [os serviços] voltaram tudo".