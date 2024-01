Com Cascavel sem orçamento, prefeito fecha serviços e vereadores denunciam ao MP

Mercado Municipal em Cascavel, fechado em função da briga política entre prefeito e vereadores Crédito: Fabio Lima

Os dois lados acusam um ao outro de manobra. O prefeito afirma que não há problema financeiro. A Prefeitura tem dinheiro, mas não pode realizar gastos por questão legal. Votação na quinta Na manhã desta terça-feira, 16, a Câmara Municipal se reuniu e marcou reunião das comissões de Orçamento e Finanças e de Constituição e Justiça para quinta-feira, 18, às 9 horas, para deliberar sobre a LDO e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Para 10 horas está marcada sessão para votação em plenário. A presidente da Câmara, vereadora Priscila Lima (Cidadania), justificou ser necessário o prazo de 48 horas para apreciar os projetos, conforme o regimento. "Nós estamos agilizando não é para aguardar ao senhor não, é pelo bem da população", falou, dirigindo-se ao prefeito. "Não é falta de vontade, é o regimento", acrescentou sobre a demora na deliberação. A parlamentar acrescentou que iria denunciar ao Ministério Público o fechamento dos serviços. Ela afirma que não existe razão para fechar os equipamentos públicos e argumentou que a sessão desta terça-feira já estava marcada quando Ribeiro informou que os serviços seriam fechados. "Qualquer pessoa está vendo que isso é pressão", disse a parlamentar durante a sessão. Priscila referiu-se ao fechamento dos serviços municipais como "arbitrariedade" e "circo". "O que existe hoje no Município é uma manobra de um prefeito irresponsável. Não tem nada, nada que assegure e ele o direito de fechar o Município como se fosse a casa dele", repreendeu a parlamentar. Questionada se foi quebrada a independência e harmonia que deveria pautar a relação entre os poderes, ela respondeu: "Nunca existiu. Existe aqui uma briga de orçamento, porque o prefeito não aceita um poder independente".

A presidente do Poder Legislativo acrescentou que o gestor já usou de método parecido outras vezes. "Ele sempre faz isso, causa uma pressão, um tumulto, uma calamidade no Município, para que os vereadores se pressionem a fazer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer". Ela se referiu à atitude do chefe do Poder Executivo como "manobra horrorosa, medíocre do prefeito". Tiago Ribeiro retruca e afirma que não tinha opção além de suspender os serviços. "Não posso fazer nenhuma despesa. Se o Município fizer qualquer despesa decorrente do ano de 2024, a gente pode incorrer no crime de responsabilidade de acordo com o decreto-lei 201. Isso é uma situação muito sui generis, isso não ocorre".

Com a mobilização dos políticos, muita gente compareceu à Câmara Municipal. Não foi permitida a entrada de plateia, segundo a presidente da Casa, por orientação dos policiais, mas, além da imprensa, algumas pessoas estavam no auditório que dá visão ao plenário. No portão de acesso à sede do Legislativo, o policiamento fazia barreira para coibir a entrada de populares. Na rua, o comentário era de apoio ao prefeito, solicitando do parlamento a aprovação do Orçamento. Valdir Nascimento, permissionário do Mercado Municipal de Cascavel Crédito: FÁBIO LIMA O Mercado Municipal de Cascavel estava de portas fechadas. Na calçada lateral, Valdir Nascimento, de 52 anos, alocou as mercadorias para não perder os produtos.