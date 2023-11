Suspeito de duplo homicídio é preso em flagrante em Cascavel

Uma mulher de 27 anos e um homem de 18 anos foram vítimas do homicídio

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu nessa quinta-feira, 2, em Sítio Salgadinho, e as vítimas foram um homem, de 18 anos, e uma mulher, de 27 anos.

Um homem de 23 anos foi preso, nessa sexta-feira, 3, suspeito de um duplo homicídio no município de Cascavel , a 62,9 quilômetros de Fortaleza.

Investigações de policiais civis da Delegacia Metropolitana de Cascavel identificaram o suspeito Rejanilson Xavier Nogueira, conhecido como "Rejan".

Segundo os levantamentos, o crime estaria relacionado à disputa de grupos criminosos.

O suspeito foi localizado e encaminhado à Delegacia Metropolitana de Cascavel, onde foi autuado em flagrante por homicídio. A Polícia Civil do Ceará segue as investigações para capturar outros suspeitos de envolvimento no crime.