Polícia Civil prende suspeito de violência doméstica em Cascavel

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), realizou a prisão preventiva de um homem suspeito de violência doméstica contra sua ex-companheira, na última quinta-feira, 28. A captura do suspeito ocorreu no município de Cascavel, a 64 km de Fortaleza.

Segundo informações policiais, o suspeito de 51 anos, havia ameaçado e lesionado a ex-companheira de 41 anos. A vítima já possuía uma medida protetiva contra o suspeito, mesmo ciente da medida protetiva, o homem continuava ameaçando a mulher.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Cascavel. Agora, o suspeito está à disposição da justiça.