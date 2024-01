Cascavel retoma serviços após orçamento ser aprovado em sessão sem presidente da Câmara

Atividades foram retomadas ainda na terça-feira, 16. Prefeitura já enviou orçamento ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), enquanto presidente da Câmara afirma que sessão que aprovou os projetos é uma "manobra ilegal"

Os estabelecimentos que prestam serviços públicos no município de Cascavel , a 62 quilômetros de Fortaleza, amanhecerem de portas abertas nesta quarta-feira, 17. O cenário se dá após vereadores aprovarem orçamento em sessão sem a presidente da Câmara Municipal, vereadora Priscila Lima (Cidadania).

Localizado no Centro de Cascavel, na mesma rua da sede do Legislativo, o Mercado Municipal funciona como nos outros dias de atividade normal.

Mercado Municipal de Cascavel reabre após vereadores aprovarem orçamento Crédito: Maria Bernardo/especial para O POVO

Moradora dos arredores, a vendedora Maria Bernardo informou que os serviços voltaram ainda na terça-feira, no período da tarde, logo após a movimentação na Câmara Municipal. "Já normalizou. Voltou tudo ao normal depois do meio-dia".

Em sessão na manhã da terça-feira, a presidente da Câmara marcou sessão para deliberar na quinta-feira, 18, sobre a LDO e a LOA, nas comissões e em plenário. As duas leis definem parâmetro para o uso dos recursos municipais ao longo do ano. A LDO dá as diretrizes para o Orçamento ser formulado e a LOA faz a estimativa de receitas e autoriza os gastos. A presidente da Câmara argumentou que, pelo regimento, era necessário prazo de 48 horas para a votação.

Porém, no fim da mesma manhã, seis dos nove vereadores, ligados ao prefeito, ssinaram a convocação de uma sessão para o mesmo dia e aprovaram as leis. A presidente da Câmara afirma que a sessão é inválida e a anulou.

LEIA TAMBÉM