Elmano se reunirá com Valim para discutir eleição em Caucaia

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou nesta quinta-feira, 11, que pretende se reunir com o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), para discutir a pauta eleitoral. Valim anunciou, nesta semana, que não concorrerá à reeleição em 2024, abrindo caminho para uma indicação que deve passar pelo crivo do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do próprio Elmano.



Questionado sobre como pretende tratar as articulações com Valim, que hoje gere o segundo maior colégio eleitoral do Ceará, Elmano afirmou que, no que depender dele, primeiro deverá ouvir o prefeito para depois definir uma estratégia em grupo para a cidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Aprendi com o ex-governador Camilo Santana, que em situações como essa é muito importante a gente dialogar. Quero fazer uma reunião com o prefeito Valim. Acho que a primeira medida é ouvir o prefeito, uma pessoa muito importante na nossa eleição para o governo do Estado no ano passado”, disse o petista durante entrega da nova sede de uma Coordenadoria da Pefoce, no bairro Benfica, em Fortaleza.