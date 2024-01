Elmano antecipa salário de dezembro para servidores estaduais

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta sexta-feira, 29, que o pagamento do salário de dezembro foi antecipado para todos os servidores estaduais.

Parcelas do 13º salário também foram antecipadas

A segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos do Estado do Ceará foi paga no dia 15 de dezembro. Com o montante, cerca de R$ 2,5 bilhões foram injetados na economia estadual.

Além disso, também foi pago aos servidores estaduais o retroativo do reajuste de 3% correspondente ao período de janeiro a maio de 2023.

"Nós estamos garantindo esse pagamento para os servidores dentro do que foi estipulado. O que significa um investimento superior a R$ 96 milhões, algo absolutamente justo para os nossos servidores e servidoras e que é previsto em lei", disse.

Já a primeira parcela deste ano foi paga ainda no dia 12 de junho. À época, a antecipação representou um acréscimo de R$ 500 milhões na economia do Estado.



