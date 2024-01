Sesa, SSPDS e Pefoce renovam parceria para acelerar captação e transplante de córneas no Ceará

Com a colaborações sinérgica entre os três órgãos, o Ceará deverá manter fila zero de transplantes de órgãos e distribuir cada vez mais o tecido para demais estados brasileiros

As secretarias da Saúde do Ceará (Sesa) e da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) renovaram, nessa última quinta-feira, 28, o Termo de Cooperação Técnica — em vigor desde 2016 — , que dá celeridade e eficiência ao processo de captação e transplante de córneas. Com isto, o Ceará deverá continuar com a fila zerada do tecido pelos anos subsequentes.

De acordo com o último balanço do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), de janeiro a setembro de 2023, o Ceará está em terceiro lugar no Brasil no número de transplantes de córnea, com 817.

A secretária da saúde, Tânia Mara Coelho, destaca que "desde que a parceria teve início, melhorou bastante a questão das doações de córneas".