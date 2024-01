Presidente do PDT diz que Ministério da Previdência é "capenga" e cobra melhor tratamento do PT

O presidente nacional interino do PDT, o deputado federal André Figueiredo, avaliou, em entrevista nesta sexta-feira, 29, à Rádio OPOVO CBN, que sua sigla não recebe o mesmo tratamento do PT que ex-adversários dos petistas, em menção a apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que hoje ocupam espaço na Esplanada dos Ministérios.

O PDT declarou apoio, logo após ao primeiro turno, à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com a vitória do petista, passou a ocupar a cadeira do Ministério da Previdência, com Carlos Lupi, licenciado da presidência nacional. Figueiredo considerou a pasta como "capenga" e destacou o pequeno orçamento destinado ao ministério.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não recriminamos o Governo Federal ter três ministros bolsonaristas que votaram efetivamente no Bolsonaro ano passado e nós do PDT, que declaramos apoio dois dias após o primeiro turno ao presidente Lula, temos um ministério meio capenga que é a Previdência. Apesar do que o ministro Carlos Lupi tem feito um trabalho exemplar para os aposentados e pensionistas do Brasil", afirmou.