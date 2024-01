Glêdson critica corte do governo Elmano para hospital: "Estão fazendo Juazeiro de besta"

Glêdson Bezerra, prefeito de Juazeiro do Norte. Crédito: Divulgação

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), criticou nesta semana o “travamento” de repasses do Governo do Ceará para a conclusão da reforma do Hospital Infantil Maria Amélia, da rede do Município. Em entrevista à CBN Cariri, o prefeito disse que levou o caso ao Ministério Público e que irá “cobrar” repasses para a conclusão da obra. Segundo Glêdson, convênio entre Estado e Prefeitura para a obra foi assinado em 2018, ainda na gestão do ex-prefeito Arnon Bezerra (PDT). Glêdson diz, no entanto, que repasses para a reforma foram reduzidos logo na reta final da ação, com o Governo acusando o Município de estar em falta com documentação exigida para a liberação da verba. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “A uma altura dessas do campeonato, ouvir do Governo do Estado do Ceará que está faltando entregar determinados documentos da licitação, você só consegue chegar à conclusão de que estão fazendo o município de Juazeiro do Norte de besta. É uma grande brincadeira o que está acontecendo”, disse Glêdson à CBN Cariri na última terça-feira, 26.

“Se até hoje esses documentos não foram entregues, ou não era preciso nenhum tipo desse documento, e o Governo do Estado só pagou o que deveria pagar, o que era obrigação, ou eles deveriam ter recebido esse documento lá no início, em 2018, e tudo o que eles pagaram de lá para cá está na ilegalidade”, afirma ainda o prefeito. Glêdson afirma ainda que, por conta do impasse, decidiu “endurecer” com a gestão e buscar o MPCE para ampliar a pressão sobre o Governo do Estado. “Quando eu percebi que eles não estavam nem um mínimo dispostos a liberar os recursos, que a coisa não andava, comecei a endurecer, a cobrar pessoalmente”, afirma. Neste sentido, o prefeito reforça que a reforma está em estágio avançado de execução, restando o investimento estadual de apenas R$ 1 milhão para a conclusão da obra. “Precisos da conclusão desse importante equipamento público, uma vez que o hospital está funcionando hoje em um prédio improvisado, no Hospital Estephânia (Rocha Lima)”, afirma. Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) afirmou que todos os recursos programados para a recuperação e reforma do Hospital Maria Amélia para o ano de 2023 já foram repassados pela pasta. A Secretaria também destaca que “não há diminuição do repasse planejado para o convênio” entre Estado e Prefeitura para a obra. “Para cumprimento do acordo firmado entre as partes e a conclusão dos repasses, foi solicitado ao município que apresente os documentos pendentes para prestação de contas. Em audiência com o Ministério Público do Ceará, a gestão municipal de Juazeiro do Norte se comprometeu a entregar a documentação corretamente, as quais deverão passar por análise antes do repasse dos valores”, afirmou ainda a Sesa. Na entrevista à CBN Cariri, Glêdson afirmou que a gestão apresentaria toda a documentação exigida, mas sinalizou que a cobrança seria uma espécie de “desculpa” do Estado. “Nós vamos buscar esses documentos, mas espero que eles não inventem outro problema depois”, diz o prefeito, que destaca emenda parlamentar em R$ 1 milhão articulada com o deputado André Figueiredo (PDT) para a conclusão da obra.

Play