Caso Choquei: investigação aponta indução ao suicídio e quebra de sigilo, diz delegado

Conforme o delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, Felipe Monteiro, foi solicitada a quebra de sigilo dos perfis da Choquei nas redes sociais. O delegado, responsável pelo inquérito, informou que as plataformas que compartilharam a informação publicada pela Choquei também prestarão depoimento.

O perfil de fofocas Choquei está sendo alvo de investigação por suspeita de indução ao suicídio após a morte de Jéssica Canedo , de 22 anos, vítima de uma informação falsa sobre um eventual relacionamento com o humorista Whindersson Nunes .

No entanto, apesar dos pedidos, o conteúdo continuou a circular. O dono da Choquei chegou a debochar publicamente da solicitação de Jéssica.

A mãe da mineira chegou a fazer uma publicação nas redes sociais pedindo para que os prints falsos fossem excluídos das páginas de fofoca, como a Choquei, que conta com mais de 20 milhões de seguidores.

O falecimento da estudante Jéssica Canedo ocorreu na sexta-feira, 22, e foi informado pelos familiares da mesma. Dias antes do ocorrido, passaram a circular nas páginas voltadas para notícias de celebridades prints de supostas conversas entre a mineira e o humorista Whindersson Nunes. Ambos desmentiram os boatos.

“A família, por meio do advogado, também tem interesse em instaurar um inquérito por crime contra a honra, que só pode ser solicitado pela família ou pela própria vítima. No entanto, ainda não recebemos uma ação efetiva dos familiares”, completou o delegado.

Nesta quinta-feira, 28, o fotógrafo Raphael Souza , proprietário da Choquei, prestou depoimento à polícia. O delegado Monteiro informou, ao O Globo, que, com base no que foi dito à corporação, a Polícia Civil aguarda a liberação para analisar os perfis, diante da possibilidade de condenação dos envolvidos pelo crime de indução ao suicídio.

“Para dar prosseguimento à investigação, que avalia o crime doloso de indução ao suicídio, estamos aguardando a aprovação do pedido de quebra de sigilo das contas dos veículos nas redes sociais. Também estamos avaliando quem serão as próximas pessoas interrogadas”, disse Felipe.

“O perfil lamenta a morte e se solidariza com a família. Informamos aos seguidores que, em sinal de respeito ao trágico acontecimento, as redes da Choquei estavam paralisadas até esse momento”, escreveu a página em nota.

A página de fofocas Choquei admitiu ter compartilhado fake news sobre um inexistente relacionamento entre a mineira Jessica Canedo e o humorista Whindersson Nunes. Na última segunda-feira, 22, a jovem foi encontrada morta e a causa da tragédia está associada às publicações feitas no perfil, que possui mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.

De acordo com a CNN Brasil, os investigadores já "tiveram acesso à necropsia do corpo da vítima e realizaram um levantamento das publicações nas redes sociais que mencionavam Jéssica e Whindersson".

“Foram fornecidas provas sobre o fato gerador da notícia falsa — publicada originalmente por outro perfil e republicada posteriormente pela Choquei — e foram disponibilizadas imagens de diálogos que mostram procedimentos adotados assim que falsidade foi descoberta”, segue o comunicado.

“O proprietário do perfil Choquei prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Minas Gerais e apresentou fatos e documentos que contribuem para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso".

"A Choquei está à disposição para contribuir com órgãos de investigação, assim como colaborar para o aprimoramento do setor de notícias online”, consta no documento.