Quem é Jéssica Canedo, jovem mineira que morreu após divulgação de fake news nas redes sociais

A onda teria começado após páginas de fofocas de celebridades nas redes sociais – como a Choquei, com mais de 21 milhões de seguidores só no Instagram – divulgarem imagens falsas que indicariam um relacionamento entre ela e o humorista Whindersson Nunes.

Natural de Araguari, no Triângulo Mineiro, a estudante Jéssica Vitória Canedo , de 22 anos, teve a morte comunicada pela família na última sexta-feira, 22. Dias antes antes de morrer, a jovem publicou mensagem no Instagram revelando que estava sofrendo uma série de ataques nas redes sociais .

No dia 18 de dezembro, o Choquei chegou a publicar prints de um suposto bate-papo entre a estudante e o humorista, com a chamada "Veja: São divulgados prints de conversas de Whindersson Nunes com sa nova affair".

As mensagens, no entanto, foram negadas tanto por Jéssica quanto pelo humorista, que desmentiu a veracidade das imagens e disse não conhecer a jovem. "Eu não faço ideia de quem seja essa moça e isso é um print fake", disse à época. A jovem chegou a pedir que as páginas excluíssem o conteúdo falso, mas não teve resposta.

Com grande repercussão, as imagens acabaram provocando uma intensa onda de ataques à jovem nas redes sociais. Em vídeo divulgado após a morte de Jéssica, Whindersson Nunes disse lamentar o caso. “Perplexo com o desencadeamento desse novo massacre público proporcionado pelo uso negativo das redes sociais”, disse o artista.

O episódio inclusive acabou gerando movimentos nas redes sociais, tanto em ações críticas a perfis com fofocas de celebridades quanto de mobilização pela aprovação da PL das Fake News, que ampliaria as possibilidades de responsabilização criminal de perfis que divulgam informações falsas.