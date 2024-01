Caso Choquei: entenda qual era a relação entre a página de fofocas e o presidente Lula

Lula beija testa de Júnior Silva, administrador da Choquei Crédito: Reprodução/ Twitter: Leonardo1opes

A página de fofocas Choquei tornou-se alvo de uma série de unfollows e críticas nas redes sociais após divulgar informações falsas acerca de um inexistente relacionamento entre a mineira Jessica Canedo e o humorista Whindersson Nunes. A morte da jovem está associada às publicações feitas no perfil, que possui mais de 20 milhões de seguidores no Instagram. O caso fez com que ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedissem regulação das redes sociais. As publicações políticas, no entanto, não revelaram a relação entre a página de fofocas e militantes do PT. Ao mesmo tempo, bolsonaristas pregam boicote à Choquei, lembrando do apoio de seus integrantes à campanha do petista, em 2022.

A página é administrada por Raphael Souza, fotógrafo e publicitário, que aproximou-se da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, antes mesmo da eleição do presidente Lula. À época das eleições presidenciais, o perfil publicou uma série de postagens para favorecer Lula no segundo turno. Uma reportagem publicada em 2022 pela Revista Piauí mostrou que a página dividiu sua equipe, composta por seis pessoas, para produzir cerca de dez conteúdos sobre política por hora, durante o segundo turno da disputa. Às 13h25min do dia da votação, a Choquei publicou no X, antigo Twitter, que “Lula ganha o segundo turno na República Tcheca por 286 votos, contra 73 de Bolsonaro”. Com foto de Lula fazendo coração com as mãos, Choquei anuncia que Lula ultrapassou Bolsonaro na aputação dos votos das eleições de 2022 Crédito: Reprodução/ Twitter: Choquei Em linhas gerais, as postagens sobre o petista foram positivas, enquanto o adversário era rechaçado. "Eleitor de Bolsonaro comete crime eleitoral ao filmar seu voto dentro da cabine eleitoral", publicou a Choquei às 16h. Mais tarde, às 19h31min, a página classificou de "mico" fato de Bolsonaro ser "o primeiro presidente do Brasil a não conseguir a reeleição".

Em 30 de outubro de 2022, a Choquei chamou de "mico" a não reeleição de Bolsonaro Crédito: Reprodução/ Twitter: Choquei Janja chegou a convidar Raphael Sousa para subir no automóvel de som na Avenida Paulista para acompanhar o discurso da vitória de Lula, no entanto, o influenciador não compareceu em virtude de um compromisso fora da cidade paulista.