Caso Choquei: quem é Raphael Souza, dono de página criticada por compartilhar fake news contra Jéssica Canedo

Com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, a página de fofocas Choquei tornou-se alvo de uma série de ataques após divulgar a informação de que a mineira Jéssica Canedo e o humorista Whindersson Nunes estariam tendo um relacionamento. A informação, no entanto, é falsa, e está associada à morte trágica da jovem de 22 anos, anunciada na última sexta-feira, 22.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa, o jovem optou por trancar o curso para se dedicar à administração do perfil no Instagram. A princípio, a página foi criada sem intenções comerciais, no entanto, o número de seguidores aumentou e tornou-se um empreendimento.

A Choquei, conforme o próprio criador, conseguiu parcerias com grandes empresas, como Burger King, Budweiser e Zé Delivery.

Em 2014, Raphael já conseguia negociar publicidade com pequenos comércios e influenciadores digitais. À medida que o projeto era ampliado, o fundador tornou-se parte da Banca Digital, vinculada à Mynd, da qual se desligou há cerca de dois anos.

De acordo com o criador da página, as primeiras figuras públicas a se aproximarem dele foram o cantor Wesley Safadão, a então dupla Simone e Simaria e o influenciador digital Carlinhos Maia.

“Eles apoiaram, enviando mensagens e incentivando ", disse.

Raphael revelou que a página não se compromete em buscar o "outro lado" para apurar informações com as partes mencionadas. Há cerca de três meses, quando participava do podcast Barbacast, ele afirmou:

“Nós nunca produzimos o conteúdo. O que compartilhamos é conteúdo replicado. Isso é responsabilidade do jornalista [buscar o outro lado]."

Após a polêmica envolvendo a morte de Jéssica e a Choquei, Raphael privou sua conta oficial no Instagram. Apenas quem já seguia Raphael consegue ter acesso às suas publicações.