Caso Choquei: página admite republicação de notícia falsa

O proprietário do perfil, Raphael Sousa, prestou depoimento à polícia civil de Minas Gerais sobre a morte de Jéssica Canedo; entenda pronunciamento da Choquei

A página Choquei, responsável por fofocas sobre celebridades nas redes sociais, compartilhou mais uma nota nesta quinta-feira, 28, sobre a morte de Jéssica Canedo. O perfil afirmou ter fornecido provas sobre o “fato gerador da notícia falsa”.

O proprietário da página, Raphael Sousa, prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Minas Gerais e, de acordo com o comunicado, “apresentou fatos e documentos que contribuem para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso”.

Um suposto relacionamento entre a jovem mineira e o humorista Whindersson Nunes foi publicado em diversos perfis nas redes, entre eles a página Choquei, com prints falsos de conversas entre ambos.