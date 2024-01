Ciro critica ideia de Elmano de transformar Acquario em sede do Labomar: "Puro papo furado"

Enquete , sem valor científico, realizada pelo O POVO questionou se a população concordava com a ideia. Nos comentários da postagem feita no Instagram, o ex-ministro respondeu: “Puro papo furado!” .

O ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), criticou a ideia do atual governador Elmano de Freitas (PT) de transformar o local onde seria o Acquario Ceará na sede do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar-UFC). A informação sobre a nova destinação para o espaço foi antecipada pelo colunista Jocélio Leal, do O POVO .

Ciro é um dos líderes políticos de uma ala do PDT que rompeu com o PT na esteira da eleição do ano passado. O grupo de pedetistas ligados a Ciro, conta com nomes como o do presidente nacional interino da sigla, deputado André Figueiredo, do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e do atual gestor da Capital, José Sarto, e tem divergido de ala ligada ao senador Cid Gomes (PDT), irmão de Ciro, que está de saída do partido e busca, na Justiça, levar consigo um grupo de deputados; além de dezenas de prefeitos.

O anúncio oficial sobre a destinação do espaço onde seria o Acquario deve ser feito pelo governo ainda esta semana. A estrutura do projeto original, que se arrastou por anos e não foi concluída, será preservada. O POVO também apurou que devem ser construídas até duas novas lajes para atender as necessidades dos pesquisadores da UFC.

O equipamento deverá contar com peixes, mas apenas para estudos e não para visitação. Apesar disso, o desenho do projeto deve incluir ainda áreas de interação com o público em geral. O novo reitor da UFC, Custódio Almeida, já vinha manifestando interesse em dialogar com para garantir a transferência da unidade acadêmica para a Praia de Iracema.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, o reitor afirmou que o local seria a sede do Labomar, que abriga os os cursos de Oceanografia e Ciências Ambientais e uma pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais; além de projetos de extensão. Segundo Custódio, o novo campus deve contar ainda com um novo teatro universitário e outras estruturas.

Atualmente, o Labomar está localizado em um prédio na avenida da Abolição, no bairro Meireles, em Fortaleza. Já o Acquario está com as obras paralisadas desde 2015, sem perspectivas de definição sobre uma eventual retomada de obras até então.