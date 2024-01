Enquete O POVO: Você concorda com decisão do governo Elmano de transformar o Acquario Ceará em sede do Labomar?

Espaço sediará o Laboratório de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (UFC). Detalhes devem ser revelados pelo governador Elmano de Freitas (PT) no próximo dia 29 de dezembro

Nesta semana, O POVO revelou que o espaço onde seria o Acquario Ceará, na Praia de Iracema, dará lugar a uma nova sede para o Laboratório de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar-UFC). Os detalhes devem ser revelados pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), no próximo dia 29. A informação foi divulgada pelo jornalista Jocélio Leal.

A estrutura do projeto original, que se arrastou por anos e não foi concluída, será preservada. O POVO também apurou que devem ser construídas até duas novas lajes para atender as necessidades dos pesquisadores da UFC. O equipamento deverá contar com peixes, mas apenas para estudos e não para visitação. O desenho do projeto deve incluir ainda áreas de interação com o público em geral.

O novo reitor da UFC, professor Custódio Almeida, já vinha manifestando interesse em dialogar com as autoridades para garantir a transferência da unidade acadêmica para um local na Praia de Iracema. Em entrevista à rádio O POVO CBN, o reitor afirmou que o local seria a sede do Labomar, que abriga os os cursos de Oceanografia e Ciências Ambientais e uma pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais; além de projetos de extensão.