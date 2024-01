Após várias derrotas na Justiça, Ciro Gomes vence processo contra Ricardo Salles

Atualizado às 12h27min

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ganhou em definitivo processo contra o deputado federal Ricardo Salles (PL), ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. Salles cobrou do ex-governador cearense, na Justiça, R$ 20 mil em danos morais por Ciro ter dito, na eleição presidencial do ano passado, que ele era "contrabandista de madeira" e que havia sido exonerado do governo paulista de Geraldo Alckmin em razão de corrupção. Salles foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme informação do colunista Rogério Gentiille, do portal de notícias UOL, Ciro Gomes disse ainda que Salles ofereceu R$ 1 mil para que alguém o hostilizasse em um restaurante em que jantava com a esposa. Na avaliação do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Erickson Gavazza Marques, membro da 5ª Câmara do Direito Privado e relator do processo, as afirmações foram feitas durante o calendário eleitoral, "não tendo havido abuso".