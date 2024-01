Aliados de Elmano rebatem Ciro e defendem transformar Acquario em sede do Labomar

Acquario Ceará deve ser a nova sede do Labomar-UFC Crédito: FCO FONTENELE

A decisão do governador Elmano de Freitas (PT) de transformar o Acquario Ceará, obra parada há mais de oito anos, em sede do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar-UFC), se tornou palco de uma nova polêmica política. Enquanto o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) afirma que a ideia é "puro papo furado", aliados do petista elogiam a proposta e rebatem o ex-presidenciável. O deputado estadual e presidente do PT no Ceará, Guilherme Sampaio, afirmou que o correligionário “acertou em cheio” com a decisão. “Elmano acertou em cheio ao fazer a parceria com a UFC. De uma só tacada, o projeto do Labomar contribui decisivamente para a ciência, para a cultura, para o turismo e para a qualificação da praia de Iracema”, disse ao O POVO nesta terça-feira, 26. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quando questionado acerca da conduta de Ciro Gomes, o parlamentar respondeu: “É o que sobrou pro Ciro, ser comentarista de Instagram. Lamentavelmente, suas posições o desabilitaram para liderar qualquer projeto político consequente”.

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) também comentou sobre a temática, pontuando que o novo espaço proporcionará uma “interação importante com áreas que são vulneráveis e que recebem pouca atenção das políticas públicas”. “Acho uma iniciativa importante, dar uma destinação com diversos fins àquele espaço. Como afirmou o Reitor da UFC, professor Custódio, o espaço terá destinação acadêmica, turística e urbanística. Além disso, haverá uma interação importante com áreas que são vulneráveis e que recebem pouca atenção das políticas públicas como o Poço da Draga e a Vila Almirante”, comentou ao O POVO nesta terça-feira, 26. “Acredito que a presença da universidade naquela área vai movimentar a região não só no aspecto de ocupação urbana, mas também na perspectiva econômica, cultural e social”, acrescentou a parlamentar. Sobre a postura de Ciro, destacou que ele fez uma "crítica vazia" à iniciativa de Elmano. "Ciro lamentavelmente não consegue fazer nada para melhorar nossa sociedade e parece ter raiva de quem faz. Mais uma vez, faz uma crítica vazia com a nítida intenção de aparecer", pontuou. Parlamentares de outras legendas apoiaram a decisão de Elmano, como o deputado Renato Roseno (Psol), que comemorou a proposta do petista como uma “vitória”.

“VITÓRIA! A matéria publicada pelo jornal O POVO aponta que o governador Elmano de Freitas firmará uma parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e transformará o prédio que abrigaria o Acquario Ceará numa sede do Labomar”, escreveu Roseno em sua conta oficial do Instagram.

