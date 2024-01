"Rolezinho das motos": entenda fenômeno que incomoda população e desafia autoridades

Pelas redes sociais, moradores de Fortaleza demonstram forte incômodo com a prática, argumentando que foram acordados na madrugada por conta da algazarra e ficaram bastante assustados. Eles destacaram ainda que animais, bebês e crianças autistas são os que mais sofrem com a intensidade do som produzido pelos veículos.

A prática de empinar motocicleta é considerada como infração gravíssima, como consta no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além de multa no valor de R$ 293,47 , o condutor do veículo pode perder a permissão de dirigir pelo período de 2 a 8 meses.

A página sinaliza que o rolezinho será realizado novamente no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. “Tamo (sic) lá de novo! Espera dia 31”, escreveu um seguidor do perfil no Instagram.

No último dia 25, no entanto, uma jovem de 18 anos, identificada como Thauany Silva , foi baleada enquanto participava do rolezinho, na altura do bairro José Walter. Ela estava na garupa de uma das motos que participava do evento. Thauany chegou a ser socorrida, contudo, não resistiu aos ferimentos.

“O Detran-CE realiza operações rotineiras de fiscalização de trânsito em todo o Ceará, sempre com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), e intensifica os trabalhos em períodos de feriados prolongados e férias, no sentido de coibir e punir qualquer prática indevida ou situação que coloque em risco a vida de pedestres, ciclistas e condutores em geral”, afirmou o Detran em comunicado.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), os motociclistas cometem infração de trânsito caso o veículo esteja sem o silenciador da descarga, uma das práticas adotadas pelos frequentadores do rolezinho. Neste caso, o piloto paga uma multa grave, no valor de R$ 198,23.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou, em nota, que o órgão, no último dia 25, atendeu ocorrências relacionadas à direção perigosa em determinados pontos da cidade de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF).

“Minha opinião é que o rolezinho não é crime, mas, infelizmente ninguém manda em ninguém, então tenho certeza que o organizador sempre fala as regras, mas tem muitos que desrespeitam. Infelizmente vai ter um ou outro que vai parar pelo errado”, escreveu um seguidor do perfil “Bololô Fortal”.

Nas redes sociais, os internautas que realizam a prática defendem que o “rolezinho não é crime” e que a tragédia envolvendo a adolescente de 18 anos é uma caso isolado, vide que o evento segue as regras estabelecidas pelo organizador do grupo.

As ocorrências foram registradas nos bairros do Itaperi, Aeroporto, Meireles, Jóquei Clube, São João do Tauape e nos municípios de Maracanaú e Beberibe.

Prisões

O POVO localizou ao menos dois casos de prisões realizadas durante o "rolezinho das motos" na última segunda-feira, 25. Uma deles ocorreu no bairro Meireles, quando um motorista foi preso após ser constatado que uma fita adesiva preta estava cobrindo a placa do veículo.

A outra foi realizada após o motorista ter colidido em um automóvel. O acidente resultou em uma discussão entre os dois pilotos. O homem teve a prisão relaxada em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 25, e terá de cumprir medidas cautelares.

Já na avenida Silas Munguba, altura do bairro Itaperi, um outro participante do rolezinho foi preso em flagrante, também por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A prisão ocorreu após a PM avistar um grupo de motociclistas em alta velocidade, praticando manobras arriscadas na via, como empinar a roda da moto dianteira e fazendo zigue-zague.

"Rolezinho das motos" incomoda moradores e desafia autoridades em vários estados. No vídeo abaixo, grupo passa pela Avenida Antônio Sales, em Fortaleza, fazendo barulho e empinando veículo. Uma jovem morreu na madrugada deste domingo atingida por uma bala. pic.twitter.com/sNrE18E4J8 — Jogo Político (@jogopolitico) December 26, 2023

Nota da PM na íntegra

“A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que, na madrugada de segunda-feira (25), atendeu em alguns pontos da cidade de Fortaleza e Região Metropolitana ocorrências relacionadas à direção perigosa.

No bairro Itaperi, uma composição do 6º Batalhão abordou um motociclista que estava trafegando em uma moto com placa suprimida. Ele foi conduzido ao 30º Distrito Policial; no bairro Aeroporto, um indivíduo sem capacete que estava numa moto sem placa foi interceptado. Ele também foi conduzido à delegacia, onde foi autuado nos Artigos 230 e 181 do Código de Trânsito; já no Meireles, outro indivíduo que estava em motocicleta com placa adulterada foi levado por uma equipe do Comando de Policiamento Turístico (BPTur) ao 2º Distrito Policial.

No Jóquei Clube, duas motos com sinais de adulteração e placa adulterada foram apreendidas por uma equipe do 18º Batalhão. Quatro pessoas foram apresentadas 32º Distrito Policial; e no São João do Tauape, uma motocicleta com queixa de roubo foi recuperada por uma equipe do 22º Distrito Policial. Os suspeitos se evadiram e não foram detidos, já a moto foi levada ao 2º Distrito Policial.

No bairro Jereissatti II, em Maracanaú, uma dupla em uma moto foi capturada por direção perigosa por uma composição do 14º Batalhão. Os suspeitos foram apresentados na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuada em inquérito policial.

Já em Beberibe, a PMCE apreendeu duas motos – uma sem placa e outra com a numeração coberta por adesivos – o que resultou na captura dos dois condutores, que foram autuados em procedimento na Delegacia Plantonista de Aracati”.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.



Outros estados

Evento semelhante ao realizado em Fortaleza foi marcado para a cidade de Teresina, capital do Piauí, mas foi impedido por ações da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça. Durante os três dias da Operação Zero Grau", 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, 22 motocicletas foram apreendidas e cinco pessoas foram presas. Além disso, celulares apreendidos devido a restrições de furto e roubo.

“Durante todo o mês de dezembro, a Secretaria de Segurança Pública recebeu denúncias de um evento que iria acontecer no dia 25 de dezembro, chamado ‘rolezinho’. Nós sabemos que quando esses jovens estão reunidos, eles praticam não somente infrações de trânsito, como também crimes de trânsito. Então, preocupados com essa situação, a Superintendência de Operações Integradas, com a DGO da Polícia Militar e com o trabalho de inteligência da Polícia Militar e Polícia Civil, conseguimos identificar os perfis que promoviam esses eventos e tentamos intervir para que esse evento não pudesse acontecer”, pontuou o diretor de Operações de Trânsito da SSP-PI, Fernando Aragão.

O Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) também teve papel de destaque no caso. Concedeu liminarmente o pedido de exclusão de 38 contas das redes sociais, Instagram e Facebook, que estavam organizando e incentivando a prática do “rolezinho” em Teresina.

Segundo a decisão judicial, "o afastamento de sigilo telemático auxiliará na identificação dos autores, e a exclusão dos perfis se mostra ferramenta que sobremaneira coibirá a promoção do evento e a possibilidade de adesão de novos membros a essa prática delitiva".

Em Juiz de Fora, Minas Gerais, dez motociclistas foram presos, 25 motocicletas apreendidas e 90 multas por infração de trânsito aplicadas.

De acordo com informações da Polícia Militar, vários motociclistas foram flagrados nas vias centrais da cidade, provocando transtorno no trânsito e para moradores. Viaturas foram deslocadas e se posicionaram em pontos estratégicos para dispersar os motociclistas.