Milei prepara decreto para demitir 7 mil servidores públicos na Argentina

De acordo com a imprensa local, o encerramento dos contratos deve ocorrer nesta terça-feira, 26. No entanto, a quantidade exata de desligamentos ainda não foi divulgada, uma vez que a medida pode atingir servidores das seguintes categorias:

O presidente da Argentina, Javier Milei , está se preparando para assinar um decreto que não renova os contratos de ao menos 7 mil funcionários públicos que foram efetivados em janeiro. Os documentos de negociação vencem no dia 31 de dezembro .

O ministro da Economia, Luis Caputo, havia mencionado a possibilidade da não-renovação de contratos, no entanto, a proposta ficou “em compasso de espera” até uma avaliação mais precisa do chefe de gabinete, Nicolás Posse.

Após a medida, o governo afirma que vai realizar uma auditoria sobre o tamanho total do funcionalismo público da Argentina.

Caso algum órgão tente “segurar” a demissão de um servidor, é necessário apresentar ao governo o motivo e prorrogar o contrato por apenas mais 90 dias corridos.

Nos bastidores, fontes argentinas afirmaram que funcionários trans e com deficiência contratados no último ano não serão dispensados, bem como aqueles servidores que estão trabalhando no governo desde antes de 2023, como parte de uma ação iniciada pelo ex-presidente Alberto Fernández.

De acordo com o “Clarín”, existe uma expectativa de que seja anunciada a redução do salário de altos funcionários do governo argentino. É mencionado também que haverá o congelamento de vencimentos e redução de até 15% em alguns dos cargos.

Ainda nesta semana, um pacote de medidas elaborado pelo Executivo deve ser encaminhado ao Congresso. A discussão do pacote deve ocorrer durante sessões extraordinárias convocadas por Milei entre os dias 26 de dezembro e 31 de janeiro de 2024.