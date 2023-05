Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Fortaleza encerram hoje

Hoje é o último dia para se inscrever no concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. As inscrições iniciaram em 1º de abril e se encerram nesta segunda-feira, 8, às 23h59min, no site da Idecan.

Mil vagas estão sendo disponibilizadas, sendo elas 750 vagas para ampla disputa, 50 para pessoas com deficiência (PCD) e 200 para pessoas pardas e pretas (PPP). O salário inicial é de R$ 3.152,78, para a carga horária de 240 horas mensais, limitada a 40 horas semanais.

Para se inscrever, cada participante deverá pagar uma taxa de R$ 135,00. O requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição não seja efetuado até dia 9 de maio.

A prova objetiva está prevista para o dia 18 de junho, com Todas as etapas do concurso estão previstas para ocorrer ainda este ano.

