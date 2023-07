Guarda Municipal de Fortaleza divulga lista de selecionados para 2ª fase do concurso

A nova etapa do certame vai ser realizada nos dias 19 e 20 de agosto, no Colégio Estadual Liceu do Ceará

A Prefeitura de Fortaleza anunciou a convocação de 1.544 candidatos para a segunda fase do concurso da Guarda Municipal, que consiste em uma inspeção de saúde, composta por exame médico e exame toxicológico, a ser realizada nos dias 19 e 20 de agosto. A nova etapa vai ser realizada no Colégio Estadual Liceu do Ceará.



Aqueles que foram selecionados devem estar presentes ao local com 30 minutos de antecedência e no dia estipulado pelo anexo do edital publicado no site da banca organizadora. Também é solicitada a apresentação do documento de identidade original e dos exames médicos pré-admissionais, clínicos e laboratoriais solicitados — esses precisam ser custeados pelo próprio candidato, além de estarem inseridos dentro de um prazo de 90 dias que antecedem a nova fase.



Para a disputa, foram disponibilizadas 750 vagas para ampla disputa e 50 para Pessoa com Deficiência (PCD) e 200 para Pessoas Pardas e Pretas (PPP). A remuneração para aqueles que forem selecionados nessa nova etapa é de R$ 3.152,78 — também vai ser disponibilizado auxílio-alimentação. A carga horária é de 240 horas mensais.

O resultado preliminar vai ser divulgado no dia 23 de Agosto de 2023.

