Combate à violência contra mulher: Guarda Municipal recebe novas viaturas em Fortaleza

Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), também anunciou a ampliação do funcionamento do Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência

O combate à violência contra a mulher na capital cearense foi fortalecido na manhã desta segunda-feira, 8, com a entrega de dez novas viaturas para o Grupamento Especializado Maria da Penha (GEMP), da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

Durante a cerimônia, que contou com a presença do prefeito José Sarto (PDT), o chefe do Executivo Municipal também anunciou a ampliação das atividades do Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRM).

O grupamento é composto por 50 agentes de segurança, sendo 30 mulheres e 20 homens. Para a subinspetora Aline Vitória, comandante do Grupamento Especializado Maria da Penha, a entrega das viaturas no dia da mulher possui uma simbologia especial.

"Infelizmente, a notoriedade nasce da necessidade. A nossa Capital, hoje, tem um número muito alto de violência, e de mulheres que sofrem com essa violência. A população estava precisando mesmo desse suporte e desse socorro", afirma. A subinspetora destaca que todos os 50 servidores passaram por uma capacitação especial para lidar com casos de violência contra a mulher, o plano é que o treinamento seja ampliado.

"Posteriormente todo o efetivo da guarda municipal será capacitado, majoritariamente mulheres, para que as vítimas possam se sentir confortáveis para contar o que aconteceu". Ainda de acordo com a subinspetora Vitória, o grupamento deverá, inicialmente, circular por regiões onde há um maior número de ocorrências. Dos dez novos veículos entregues nesta quarta-feira, seis possuem uma adesivação especial, na cor roxa.

Para o titular da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec), o coronel Eduardo Holanda, a qualificação recebida pelos servidores é o diferencial do grupo. "É importante que se diga que o grupamento é formado por mulheres, mas também por homens, todos eles passaram por uma qualificação específica, para que possamos atender de forma eficiente esse grupo", explica.

Sobre a ampliação dos horários e das atividades do CRM, a coordenadora Especial de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza (SDHDS), Cristhina Brasil, destaca o fortalecimento da equipe, após a integração de 15 novas servidoras, totalizando 21 profissionais, sendo todas mulheres.

"A mulher pode fazer o chamado direto com a Guarda Municipal e ela vai ser levada para o CRM, dentro da Casa da Mulher Brasileira, para ser escutada. Ela vai ter essa assistência 24h, temos um time aumentado para fazer a prevenção", destaca Brasil. Entre os meses de janeiro de 2022 e de 2023. 4.374 mulheres foram atendidas pelo Centro, a tendência é de que mais mulheres sejam amparadas com a ampliação da carga horária.

Por fim, o prefeito José Sarto afirmou que o grupamento já está à disposição da população, além de destacar outras ações desenvolvidas pela Prefeitura. "Tenho o prazer de entregar esses equipamentos importantíssimos para o grupamento Maria da Penha. Juntamente a outras políticas de proteção às mulheres, como o aplicativo Nina e o Aluguel Social, realizamos mais uma ação da nossa gestão que representa nosso compromisso com esse público", conclui.

